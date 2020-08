Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul sau de evaziune fiscala se intoarce la parchetul General pentru refacerea anchetei Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis miercuri, 5 august, ca dosarul in care omul de afaceri Adrian Sarbu si Mediafax Group erau acuzati de evaziune fiscala sa fie retrimis la Parchetul General pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis miercuri ca dosarul in care omul de afaceri Adrian Sarbu si Mediafax Group erau acuzati de evaziune fiscala sa fie retrimis la Parchetul General pentru refacerea anchetei.Dosarul a fost trimis in instanta in aprilie 2016 si a stat peste 4 ani in…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv cererea prin care fostul premier Victor Ponta a solicitat anularea ordinului ministrului Educatiei prin care i-a fost retras in anul 2016 titlul de doctor in drept. Instanta suprema a respins luni recursul lui Victor Ponta si a mentinut o decizie…

- Un barbat care a fraudat statul cu peste 7,8 milioane de lei, facand evaziune fiscala, a fost trimis in judecata, anunța, miercuri, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ).Conform anchetei, in perioada 2008-2013, barbatul ar fi inregistrat in contabilitatea unei societați…

- Mihai Voicu a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Decizia instantei supreme este definitiva. Deputatul PNL fusese condamnat in prima instanta, in 2019, pentru fapte de coruptie.

- Primaria Craiova a scos recent la licitație serviciile de expertiza tehnica judiciara intr-un dosar privind retrocedarea unui imobil din oraș. GdS a mai scris despre acest caz, de-a lungul timpului. Conform raportului privind achiziția, Gabriela Campeanu a cerut restituirea in natura a unui imobil cu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins luni, definitiv, contestația lui Liviu Dragnea la executarea pedepsei cu inchisoarea. In acest proces, fostul presedinte al PSD a solicitat sa fi eliberat din penitenciar, pe motiv ca este detinut nelegal in...

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut decizia Consiliului Superior al Magistraturii prin care judecatorul Cristi Danilet de la Tribunalul Cluj a fost sanctionat disciplinar in anul 2019 pentru un mesaj postat pe Facebook. Instanta suprema a respins contestatia…