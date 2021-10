Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari au clasat dosarul deschis ca urmare a accidentului din august anul trecut, provocat de masina SPP in care se afla Lucian Bode, pe atunci ministru al transporturilor. Solutia a fost dispusa cu 10 zile in urma de Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General. Potrivit…

- Procurorii militari din cadrul Parchetului General au clasat dosarul deschis ca urmare a accidentului din august 2020, provocat de masina SPP in care se afla Lucian Bode, actual ministru de Interne si interimar la Justitie, pe atunci ministru al Transporturilor. Solutia a fost dispusa in urma cu 10…

- Dosarul accidentului in care a fost implicata mașina lui Lucian Bode a fost clasat de Secția Parchetelor Militare din Parchetul General. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca dosarul accidentului a fost clasat. Conform surselor citate, nu s-au intrunit elementele constituitive ale…

- Dosarul accidentului in care a fost implicata mașina lui Lucian Bode a fost clasat de Secția Parchetelor Militare din Parchetul General, potrivit unor surse judiciare. Nu s-au intrunit elementele constituitive...

- Ministrul interimar al Justitiei, Lucian Bode, susține ca procedura de selectie pentru ocuparea functiilor vacante de conducere din parchete „nu se poate derula pe un mandat al unui ministru interimar”. „Am vazut astazi mai consistent si foarte putin pana astazi dezbaterile in spatiul public legate…

- In 30 august se implinește un an de la accidentul rutier provocat de mașina SPP in care ministrul Lucian Bode se „odihnea” pe bancheta din spate. Mașina oficialului a depașit o coloana de autovehicule aflate in trafic, pe linie continua, apoi a lovit un autoturism care circula din sens opus. Au fost…

- Informația potrivit careia Parchetul General a clasat dosarul de evaziune fiscala a lui Dan Vilceanu a aparut pe surse, la scurt timp dupa ce acesta a depus juramantul la Cotroceni ca proaspat ministru al Finanțelor Publice. Dosarul de evaziune fiscala in care erau vizati deputatul PNL Dan Vilceanu,…

- „Din pacate, nu pot spune nimic in plus fața de ce am spus pana acum”, a spus Lucian Bode, ministrul de Interne, joi, intr-o declarație de presa, potrivit Hotnews. Ministrul a mai spus ca ancheta in cazul asasinatului de la Arad, unde omul de afaceri Ioan Crișan a murit dupa ce mașina in care se afla…