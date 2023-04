Fostul ministru al Educatiei, Mihnea Costoiu, actualul rector al Universitații Politehnica București, a scapat de dosarul penal dupa ce instanta suprema a constatat definitiv ca faptele pentru care in prima instanta a fost condamnat s-au prescris. Un complet de cinci judecatori al ICCJ a stabilit incetarea procesului penal pentru fapte de abuz in serviciu a […] The post Dosarele prescrise curg pe banda la instanțe. Rectorul Politehnicii, fost ministru, Mihnea Costoiu, scapa de abuzul in serviciu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .