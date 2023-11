VERIFICARI… Ministerul Muncii a dispus, prin agențiile din subordine, controale de amploare in toata țara, in privința dosarelor de dizabilitate, precizeaza surse guvernamentale. Exista suspiciuni ca mare parte dintre aceste dosare sunt cu probleme, daca nu chiar intocmite in fals. Pana la acest moment, agențiile din subordinea Ministerului Muncii au facut verificari in județul Ilfov, […] Articolul Dosarele persoanelor cu dizabilitați, controlate de Ministerul Muncii apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .