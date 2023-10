Dosar strămutat de la o judecătorie la alta, pe motiv că judecătorii din PENAL sunt în incompatibilitate! Șeful Curții de Apel Ploiești aproba stramutarea unui dosar penal de la Tribunalul Buzau, la Tribunalul Ploiești, din cauza incompatibilitații judiciare a tuturor judecatorilor din penal. Intr-o intorsatura surprinzatoare a evenimentelor, judecatorul-șef al Curții de Apel Ploiești a incuviințat trecerea unui dosar penal complex la Tribunalul Ploiești. Aceasta decizie vine in urma unei constatari unanime ca toți judecatorii din cadrul secției penale sunt afectați de conflicte de interese, facandu-i incompatibili cu judecarea cauzei. Ulterior, inculpatul face contestație la 18.07.2023, iar Curtea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

