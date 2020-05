Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj au intocmit dosar penal ''in rem'' pentru infractiuni de fals in inscrisuri oficiale, uz de fals, delapidare, fals in inscrisuri sub semnatura...

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj au demarat urmarirea penala ''in rem'' intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri oficiale, uz de fals, delapidare, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata si obtinere ilegala de…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Urziceni au deschis vineri, 8 mai 2020, un dosar penal pe numele lui Viorel Catarama. Acesta este acuzat de zadarnicirea transmiterii bolilor, dupa ce joi, 7 mai 2020, a mers la Barbulești și a luat in brațe un barbat bolnav de COVID-19. Ancheta in curs…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de zadarnicire a combaterii bolilor si fals intelectual, dupa ce un medic de la Spitalul ''Dimitrie Gerota'', care stia ca a intrat...

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de zadarnicire a combaterii bolilor si fals intelectual, dupa ce un medic de la Spitalul ''Dimitrie Gerota'', care stia ca a intrat in contact cu o persoana infectata…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea au deschis, marti, 14 aprilie, un dosar penal pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce au fost sesizati de politisti. "In fapt, in luna martie 2020, dupa ce a revenit din Anglia, o persoana din municipiul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj au intocmit dosar penal unei persoane care a emis un act medical fals pe baza caruia o alta persoana a putut parasi locul in care se afla in carantina.Potrivit unui comunicat de presa dat publicitatii luni de Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Drobeta Turnu Severin efectueaza cercetari intr-un doar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce un barbat care a fost transportat cu ambulanta la spital, prezentand deficiente respiratorii majore, nu a fost internat,…