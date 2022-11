Dosar penal pentru uzurpare de calităţi oficiale în cazul așa-zisului polițist căruia i-au cântat maneliștii: Precizările Poliției Politistii din Valcea au deschis un dosar penal pentru uzurpare de calitati oficiale, dupa ce pe TikTok a fost postata o filmare in care se vede un barbat purtand un pulover cu insemnele Politiei, care se afla la o petrecere si caruia ii canta, la masa, cativa interpreti de manele. Politia precizeaza ca acel barbat nu este angajat al institutiei, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

