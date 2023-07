Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Ilie ar avea probleme cu legea! Fostul fotbalist a fost prins baut la volan. Sportivul s-a ales cu dosar penal, dupa ce a refuzat prevelarea de mostre biologice. Ce se știe pana acum cu privire la acest caz.

- Fostul jucator de fotbal Adrian Ilie a fost oprit baut la volan, sambata noapte la ora 1.45, pe strada Daniel Danielopolu, conform G4Media. Citește și: Trei accidente in Arges dupa miezul noptii! Doua persoane au ajuns la spital Agenți din cadrul Brigazii Rutiere l-au testat pe Adrian Ilie cu aparatul…

- Adrian Ilie, 49 de ani, fostul atacant al „Generației de Aur” a Romaniei, ar fi fost prins beat la volan in București. Adrian Ilie ar fi fost oprit de pe Poliție pe strada Daniel Danielopolu, in apropiere de parcul Herastrau, unde ar fi fost supus unui control. Conform Romania TV și Gandul, etilotestul…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 36 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși a consumat amfetamina. Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

- Un barbat de 53 de ani, din Fusea, a fost prins beat la volan, sambata de dimineața, in jurul orei 07.45, pe strada Garii, din orașul Titu, in urma unui control. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta prezentand o alcoolemie cu o valoare de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat, potrivit…

- Un tanar din Dambovița, in varsta de 22 de ani, a ramas duminica fara permis de conducere, dar in același timp, s-a ales și cu un dosar penal din partea polițiștilor. Barbatul, de fel din Lungulețu, a fost sancționat drastic de oamenii legii pentru ca a fost prins drogat la volan, in timp ce se plimba…

- La data de 24 aprilie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 34 de ani, din localitatea Jidvei, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Jidvei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…