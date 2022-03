Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti au deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa si neluarea si nerespectarea masurilor privind securitatea in munca in cazul celor doua catastrofe aviatice de miercuri seara, din judetul Constanta, in urma carora opt militari…

- Procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti au deschis un dosar penal in rem in legatura cu cele doua incidente aviatice din Dobrogea. Este vorba despre prabusirea unui avion MiG 21 LanceR si a unui elicopter IAR 330 Puma, soldate cu moartea a opt persoane. Din primele informatii…

- Potrivit unor oficiali din Parchetul Militar, dosarul are ca obiect savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. Miercuri seara, o aeronava MiG-21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare deasupra Dobrogei,…

- „In aceasta noapte tragica pentru aviația din Romania, gandurile mele se indreapta catre familiile indoliate ale militarilor de la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu care și-au pierdut viața in zona localitații Gura Dobrogei, in timp ce executau o misiune de salvare și recuperare. Elicopterul in care…

- O dubla tragedie a avut loc seara trecuta in judetul Constanta. Un avion Mig 21 Lancer plecat in misiune de patrulare deasupra Dobrogei a pierdut legatura cu turnul de control si s a prabusit in apropiere de localitatea Cogealac. La scurt timp, elicopterul IAR 330 Puma cu sapte militari la bord, plecat…

- „In aceasta noapte tragica pentru aviația din Romania, gandurile mele se indreapta catre familiile indoliate ale militarilor de la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu care și-au pierdut viața in zona localitații Gura Dobrogei, in timp ce executau o misiune de salvare și recuperare. Elicopterul in care…

- Cinci militari au murit miercuri seara in Constanța, unde elicopterul in care se aflau s-a prabușit, in timpul unei misuni. Elicpoterul decolase de la Mihail Kogaliceanu pentru a cauta locul in care se prabușise mai devreme un Mig 21 LanceR . Au aparut primele imagini cu elicopterul prabușit in flacari.…

- O aeronava MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, a pierdut legatura radio cu turnul de control, iar la ora 20.03 a disparut de pe radar, intr-o zona cuprinsa intre localitațile Cogealac si Gura Dobrogei, anunța MApN. 21:50 Pilotul…