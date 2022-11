Stiri pe aceeasi tema

- Politistii damboviteni s-au autosesizat si au deschis un dosar penal, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu trei barbati care loveau un caine, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, citat de Agerpres.„La data de 20 noiembrie a.c., politistii din cadrul Biroului…

- La data de 27 octombrie 2022, in jurul orei 19,30, politistii rutieri din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 30 de ani, din localitatea Petrești. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca acesta avea suspendat dreptul de a conduce. Fața de conducatorul…

- Polițiștii de imigrari din Caraș-Severin au depistat la sfarșitul saptamanii trecute doi straini in situații ilegale. Pe numele acestora, polițiștii au emis decizii de returnare și au fost aplicate sancțiuni contravenționale in valoare totala de 400 de lei. Politistii din cadrul Biroului pentru Imigrari…

- La data de 19 septembrie 2022, in jurul orei 06,30, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe strada Iulia Maniu din Aiud, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din municipiul Aiud. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autorizație provizorie…

- Azi, 19 septembrie, la ora 09.18, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați de catre un barbat de 49 de ani, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca a gasit doi caini spanzurați in padure pe raza localitații Stoiceni. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat animalele in cauza. Totodata,…

- Luni seara, in jurul orei 18,00, o persoana a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu cu privire la faptul ca un barbat lovește un caine fara stapan, pe un camp din orașul Cisnadie. La fața locului s-au deplasat in regim de urgența polițiști de ordine și siguranța publica, precum și polițiștii…

- La data de 30 august a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale au luat masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore a doi barbati, banuiti de comiterea mai multor infractiuni de furt calificat. In urma investigatiilor realizate de politisti a rezultat faptul ca doi barbati de 28 si 49 de…