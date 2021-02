Ieri, 22 februarie, ora 10.00, polițiștii din Borșa au fost sesizați de catre un barbat din Moisei, despre faptul ca in perioada 20 – 22 februarie a.c., persoane necunoscute au patruns intr-un service GSM din Borșa de unde au sustras mai multe bunuri. In urma cercetarilor efectuate polițiștii au constatat faptul ca persoanele ar fi patruns in interiorul service-ului de unde au sustras bunuri in valoare totala de aproximativ 5.000 de lei. Totodata, polițiștii au efectuat verificari și la un magazin care are spre vanzare articole vestimentare, in urma unei sesizari care a semnalat sustragerea unor…