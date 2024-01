Dosar penal pentru directorul Aeroportului Sibiu, implicat într-un accident Dosar penal pentru directorul Aeroportului Sibiu, Marius Girdea, implicat intr-un accident mortal dupa ce ar fi adormit la volan. Acesta a intrat pe contrasens, lovind din plin un taxi, al carui șofer in varsta de 69 de ani a murit in urma impactului. De asemenea, pe langa Girdea, care potrivit informațiilor din presa locala, ar fi in stare grava, alte doua persoane aflate in autoturismul condus de el – soția și o alta femeie – au fost transportate de urgența la spital. ”Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș s-a stabilit ca, un barbat de 46 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Directorul aeroportului din Sibiu, Marius Girdea, a fost implicat miercuri, 10 ianuarie, intr-un accident mortal in comuna Draganu din judetul Arges, a relatat Turnul Sfatului.„Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș, s-a stabilit ca un barbat de 46…

- Potrivit unor surse, directorul aeroportului din Sibiu ar fi cel care a provocat accidentul in urma caruia un barbat si-a pierdut viata. Acesta ar fi declarat faptul ca ar fi adormit la volan. Girdea calatorea in autoturism alaturi de sotie, dar și o alta pasagera. In urma impactului violent, aceștia…

- Un barbat a murit astazi intr un grav accident rutier in judetul Arges. Potrivit IPJ Arges, din verificarile preliminare, efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges s a stabilit ca, un barbat de 46 de ani, din judetul Sibiu, care conducea un autoturism, pe DN 7, din directia Valcea…

