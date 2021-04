Dosar penal penal pentru conducerea unui autoturism neînmatriculat Polițiștii din cadrul SPR 8 Adancata, au oprit regulamentar pe DN29A, pe raza satului Zvoriștea, comuna Zvoriștea autoturismul cu numarul de inmatriculare provizoriu condus de catre un barbat de 35 ani din mun. Suceava. In continuare lucratorii de poliție au procedat la verificarea documentelor autoturismului, ocazie cu care au constatat faptul ca autorizația de circulație […] The post Dosar penal penal pentru conducerea unui autoturism neinmatriculat first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

