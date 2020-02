Dosar penal la Cluj: Muncitorii vietnamezi ar fi furat şi mâncat un câine Poliștii și procurorii clujeni desfașoara cercetari intr-un dosar penal in rem in cazul furtului și uciderii unui caine care pazea un castel din comuna Gilau, existand suspiciuni ca animalul ar fi fost tranșat de muncitori vietnamezi sau indieni pentru a-l manca, transmite Mediafax. Reprezentanții IPJ Cluj au declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, ca in acest caz se fac cercetari sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt și uciderea animalelor cu intenție fara drept. CITEȘTE ȘI: Nutriționiștii spulbera un mit: Ce se intampla de fapt daca renunți la paine și la masa de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITEȘTE ȘI: Nutriționiștii spulbera un mit: Ce se intampla de fapt daca renunți la paine și la masa de…

Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile in urma, mai multi vietnamezi ar fi furat un caine maidanez pe care l-au dus acasa si l-au mancat. O parte din animalul omorat ar fi fost gasit in frigiderul muncitorilor."La data de 22 februarie, in jurul orei 08:40, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Florești au fost sesizați…

- Mai mulți cetațeni vietnamezi, stabiliți in localitatea clujeana Gilau, sunt acuzați ca au furat un caine, l-au tranșat și l-au mancat parțial. O „carcasa” de patruped a fost gasita in frigiderul muncitorilor veniți din Vietnam. Dosarul penal a ajuns pe masa procurorului Adrian Dragan de la Parchetul…

- Un tanar din Oradea s-a ales cu dosar penal pentru furt in județul Alba. A sustras mai multe scule și aparate dintr-o gospodarie din Șard. Potrivit IPJ Alba, joi, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat un barbat de 29 de ani, din municipiu Oradea, județul Bihor, ca banuit de…

- Un tanar din Nasaud s-a ales cu dosar penal, dupa ce a furat, in urma cu doi ani, mai multe bunuri dintr-un autoturism parcat pe raza orașului. La acel moment faptașul era minor. Polițiștii din Nasaud au identificat, miercuri, un tanar de 19 ani, din aceeași localitate, banuit de comiterea unui furt…

- Caz șocant in regiunea rusa Sahalin. Reprezentanții unui azil de animale vor sa dea in judecata o familie care a adoptat unul dintre cainii care se aflau in ingrijirea lor. Motivul este unul macabru: perechea a taiat și mancat patrupedul chiar in aceeași zi in care l-a adoptat.

- A reusit sa sustraga bicicleta, insa nu a reusit sa se bucure mult timp de reusita sa. Politistii au intervenit cu operativitate iar hotul, in loc sa faca miscare pe doua roti s-a ales cu un dosar penal si de dragul unei biciclete risca sa isi piarda libertatea. Furtul le-a fost sesizat politistilor…

- O fetita de 5 ani, care a fost batuta de mama sa cu o coada de matura, a fost preluata de reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC) Neamt, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Magda Vasilache. Reprezentantii DGASPC Neamt…

- O fetita de 5 ani, care a fost batuta de mama sa cu o coada de matura, a fost preluata de reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC) Neamt, a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, Magda Vasilache, potrivit Agerpres. Reprezentantii DGASPC…