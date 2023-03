Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri in varsta de 20 și 22 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii Secției 2 Timișoara pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. „La data de 8 martie 2023, polițiștii au depistat doi tineri, unul in varsta de 20 de ani din Slobozia și altul de 22 de ani […] Articolul…

- La data de 22.02.2023, ora 17.42, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești, cu ocazia activitaților specifice desfașurate pe raza comunei Slobozia Bradului s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca dinspre extravilanul satului Slobozia Bradului are loc un incendiu. Cu ocazia deplasarii la fața…

- Potrivit IPJ Dolj, duminica seara, polițiștii Secției 1 Poliție Craiova au fost sesizați de un tanar, in varsta de 26 de ani, din municipiul Bailești, cu privire la faptul ca ar fi fost agresat fizic, in trafic.Acestea le-a spus oamenilor legii ca, in timp ce se afla in pasajul subteran din zona Universitate,…

- La data de 09.01.2023, in jurul orei 02:06, polițiștii Secției 5 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Sever Bocu,un tanar, in varsta de 18 ani, ar fi fost agresat fizic de un alt barbat. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca in urma unui conflict spontan intre trei…

- Mama baiatului in varsta de 16 ani, lovit de catre colegul sau, a fost cea care a facut plangere la Poliție, semnaland situația.„La data de 09 ianuarie a.c., politistii Biroului Siguranta Scolara din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au fost sesizati prin plangere scrisa, de o femeie de…

- Ambii au fost dusi de politisti la audieri, iar in acest caz a fost intocmit dosar penal.Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe strada Simion Barnutiu din Timisoara. ”In data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 16:35, politistii Sectiei 1 Urbane Timisoara au fost sesizati prin apel 112 de un…

- La data de 28 decembrie 2022, in jurul orei 09,30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un tanar de 21 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism, pe Drumul Județean 107, fiind sub influența bauturilor alcoolice.In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…