- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 au deschis un dosar penal de abuz in serviciu, dupa ce mai multi medici de la Spitalul ''Sf. loan'' din Bucuresti au reclamat ca la aceasta unitate medicala exista un cadru organizatoric defectuos in legatura cu combaterea…

- Medicul ginecolog de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, diagnosticat cu COVID-19, este urmarit penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, informeaza Parchetul de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe. Potrivit unui comunicat de presa remis, luni, AGERPRES, dosarul penal a fost inregistrat…

- Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice, urmatoarele: ​Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi, la data de 20.03.2020, a fost inregistrat dosarul cu numarul 566/P/2020, avand…

- In urma sesizarii femeii, procurorii au deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. "Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a fost inregistrat la data de 19.03.2020 dosarul penal nr. 2380/P/2020, in care se efectueaza cercetari…

- Barbatul care a transportat-o cu masina pe prima pacienta confirmata cu coronavirus din judetul Mures, o femeie de 70 de ani din comuna Cristesti, s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce ar fi mintit in timpul anchetei epidemiologice referitor…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Primarul PSD al Sectorului 5, Daniel Florea, anunta ca incepe sa distribuie locuitorilor sectorului 120.000 de kituri de igiena si 160.000 de pachete de fructe. El sustine ca aceasta uriasa pomana are ca scop prevenirea infectiei cu coronavirus, insa toate pachetele contin…

- 12 persoane nu au fost gasite in izolare la domiciliu Procurorii Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 4 au deschis un dosar penal pentru savârsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce 12 persoane nu au mai fost gasite la adresele de domiciliu, unde se aflau…

- Procurorii Parchetului General s-au sesizat din oficiu privind zadarnicirea combaterii bolilor in cazul senatorului PNL Vergil Chitac, care a participat la mai multe intalniri oficiale si private dupa ce a intrat in contact cu persoana cu Covid-19. El a fost ulterior confirmat cu coronavirus.