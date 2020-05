Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Sectiei 2 Poliție Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. In seara zilei de 10 ianuarie a.c., in timp ce se aflau pe raza municipiului Pitești, pe fondul consumului de alcool, un barbat…

- Decizia din 28 aprilie a Consiliului de Administratie a Universitatii prevede ca sustinerea examenului presupune completarea Declaratiei de onestitate pentru evaluari online de catre studenti, care va fi trimisa titularului de curs, noteaza Ziua de Cluj. „In calitate de student al Universitații…

- Studentii Universitatii Tehnice Cluj Napoca sustin examenele online pentru semestrul al ll-lea dupa semnarea unei ”declaratii de onestitate” prin care isi asuma ca nu vor folosi alte resurse decat cele permise si ca se va baza pe propriile cunostinte si abilitati. ”In calitate de student al…

- Polițiștii din Jibou, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Jibou, continua cercetarile intr-un dosar penal privind infracțiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals, fapte constatate in urma cu doua zile. In fapt, la data de 15 aprilie a.c.,…

- Sesiunea de depunere a dosarelor in cadrul Programului Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet a fost prelungita pana la 30 octombrie 2020 Administratia Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finantare pentru Programul privind…

- ”Am inceput livrarea cu Suceava și am continuat cu spitale din Targu Lapuș, Baia Mare, Bistrița, Targu Mureș, Cluj, Șimleu Silvaniei, Zalau, Dolj, Drobeta Turnu Severin, Reșița, Timișoara, Arad, Satu Mare, Oradea, Vrancea, Botoșani. Pentru zilele urmatoare am confirmat livrarea de maști și combinezoane…

- In contextul epidemiei de COVID-19, cele 257 de magazine Penny deschise in Romania isi schimba programul incepand de maine, 27 martie 2020. Principalele doua modificari se refera la ora de inchidere si la prioritatea acordata persoanelor in varsta, potrivit unui coumunicat. Astfel, incepand cu ziua…

- Ieri, 5 martie, politistii maramureseni au intocmit din nou dosare penale pentru infractiunile constatate in trafic. In Recea, politistii au oprit pentru control un autoturism care circula dinspre Baia Mare spre Dej pe DN 1C, in localitate. Politistii au identificat la volan un barbat de 47 de ani,…