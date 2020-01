Stiri pe aceeasi tema

- Vestea morții fostei jurnaliste Cristina Țopescu a creat un șoc, dar și o mare tristețe in toata țara. Prietenii și cunoscuții Cristinei Țopescu sunt paralizați de durere. Mulți dintre ei au povestit ca, pentru prima oara, Cristina Țopescu nu a raspuns la mesajele de sarbatori, dar nimeni nu s-a putut…

- Medicul Mircea Beuran da astazi primele explicației in fața anchetatorilor despre tragedia care a avut loc in luna decembrie, cand o femeie a murit dupa ce a luat foc pe masa de operație. La fel și in cazul barbatului care a fost victima unui incident similar in luna martie 2019. Acesta a supraviețuit,…

- Fostul ministru de Finanțe, Daniel Chițoiu a fost pus oficial sub invinuire pentru ucidere din culpa de catre procurorii Parchetul Tribunalului Argeș in cazul accidentului rutier care s-a soldat cu decesul a doua persoane. Chițoiu a refuzat sa dea declarații in fața procurorilor. Chitoiu s-a aflat joi…

- Fostul sef al Directiei de Protectie Interna din Ministerul de Interne Gelu Oltean a fost arestat preventiv, duminica seara, intr-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT Brasov pentru acuzația de complicitate la trafic de droguri de mare risc. Decizia Tribunalului Brașov poate fi atacata in 48 de…

- Ministrul propus la Sanatate Victor Costache a declarat marti, la audierile din Parlament, ca va demisiona daca devine acuzat in dosarul de malpraxis in care este vizat. „Ințeleg durerea familiei”, a declarat Costache, care susține ca au fost indeplinite toate procedurile. Impotriva lui Victor Costache…

- Un procuror italian l-a vizitat pe Mario Iorgulescu la clinica din Italia unde fiul președintelui LPF Gino Iorgulescu este internat, pentru a-i aduce la cunoștința ca este suspect in dosarul accidentului mortal pe care l-a provocat in luna septembrie. Acesta i-a comunicat oficial lui Mario Iorguescu,…

- Perchezitii masive, miercuri dimineata, in Timis si Bihor. Polițiștii timișoreni de la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate au descins pentru destructurarea unei puternice rețele de trafic de cocaina și camatarie. Politistii au descins in nu mai putin de 30 de locatii din Timis si Bihor…

- Fosta directoare a Tarom, Madalina Mezei (Capitan, inainte de casatorie) a lasat un pilot sa zboare deși acesta nu avea dreptul, fiind verificat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) și, mult mai important, de procurori, pentru fals. Intr-un raspuns primit de Sursa Zilei de la autoritatea…