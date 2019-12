Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Nita - patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists - a fost condamnata luni de Tribunalul Bucuresti la 12 ani si 8 luni de inchisoare cu executare in dosarul Colectiv. In acelasi dosar, pirotehnistii Viorel Zaharia si Marian Moise au fost condamnati la 9 ani si 8 luni de inchisoare,…

- Tribunalul București a pronunțat, luni, primele condamnari in dosarul Colectiv. Astfel, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare, iar cei trei patroni ai clubului Colectiv la 11 ani și 8 luni fiecare. Pedepse spre maximum au primit și cei doi pompieri care au verificat…

- Tribunalul București a pronunțat, luni, primele condamnari in dosarul Colectiv. Astfel, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare, iar cei trei patroni ai clubului Colectiv la 11 ani și 8 luni fiecare.

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat luni de Tribunalul Bucuresti la 8 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv. Anastasescu George Alin -…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat luni de Tribunalul Bucuresti la 8 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv. Decizia instantei…

- Ieri, DNA a solicitat, la Tribunalul Bucuresti, condamnarea pompierilor Antonina Radu si George Petrica Matei la pedepse de cate 15 ani inchisoare in dosarul Colectiv, acestia fiind acuzati ca au permis functionarea clubului, desi stiau ca localul nu detine aviz de securitate la incendiu, potrivit Agerpres.…

- Aparatoarea fostei angajate a ISU, Antonina Radu, a susținut in fața judecatorului din dosarul Colectiv, in timpul pledoariei finale, ca Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) ar fi fost „presat” de anchetatorii DNA militari pentru a se constitui parte civila in dosar.Aceasta nu a…

- DNA a solicitat luni, la Tribunalul Bucuresti, condamnarea pompierilor Antonina Radu si George Petrica Matei la pedepse de cate 15 ani inchisoare in dosarul Colectiv, acestia fiind acuzati ca au permis functionarea clubului, desi stiau ca localul nu detine aviz de securitate la incendiu, relateaza Agerpres.…