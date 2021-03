Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a fost audiat miercuri in calitate de martor in dosarul "Colectiv", el oferind judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti explicatii in legatura cu modul in care primaria emitea autorizatii de functionare pentru diversi agenti economici. Daniel Baluta a fost chemat de magistrati sa dea o declaratie in dosar, avand in vedere ca, in momentul producerii tragediei de la Colectiv, era viceprimar al Sectorului 4. In esenta, Baluta a spus ca, in anul 2015, pe vremea cand Primaria Sectorului 4 era condusa de Cristian Popescu Piedone, se acordau de catre primarie…