Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a declarat intr-un mesaj adresat natiunii sambata, in ajunul Jubileului sau de Platina, ca sotia fiului ei Charles, Camilla, va fi Regina Consoarta atunci cand printul Charles va deveni rege.

- Suverana, in varsta de 95 de ani, si-a exprimat "dorinta sincera", intr-un mesaj in ajunul implinirii a 70 de ani de la urcarea ei pe tron, ca ducesa de Cornwall "Camilla sa fie desemnata regina consoarta" atunci cand Charles va fi rege.Pana in prezent era admis ca Camilla, 74 de ani, a doua sotie a…

- Un mesaj al reginei Elisabeta a II-a a, care marcheaza accederea sa la tron in 1952, abordeaza direct problema nerezolvata a viitorului titlu al ducesei de Cornwall. Regina Elisabeta a II-a a declarat ca doreste ca ducesa de Cornwall, Camilla, sa fie cunoscuta sub numele de regina consoarta atunci cand…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a declarat, intr-un mesaj adresat natiunii in ajunul Jubileului sau de Platina, ca sotia fiului ei Charles, Camilla, ar trebui sa fie regina consoarta atunci cand printul o va urma la tron, a transmis AFP. Suverana, in varsta de 95 de ani, si-a exprimat aceasta…

- Regina Elisabeta a II-a sarbatorește duminica, 6 februarie, 70 de ani pe tronul Marii Britanii și, pentru aceasta etapa istorica, a rezervat o surpriza supușilor sai, exprimandu-și dorința ca soția prințului Charles, Camilla, sa devina regina consoarta, cand acesta va deveni rege. Intr-un mesaj scris…

- Regina Elisabeta a II-a a declarat ca doreste ca ducesa de Cornwall, Camilla, sa fie cunoscuta sub numele de regina consoarta atunci cand printul Charles va deveni rege, potrivit mediafax. Anuntul reginei deschide calea pentru ca, in viitor, ducesa de Cornwall sa fie cunoscuta ca regina Camilla.…

- Regina Elizabeth a II-a a spus, intr-un mesaj adresat natiunii, in ajunul aniversarii a 70 de ani de domnie, ca isi doreste ca ducesa de Cornewall, Camilla, sa fie regina consoarta atunci cand fiul ei Charles ii va urma la tron.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a anuntat, intr-un mesaj adresat natiunii sambata, in ajunul Jubileului sau de Platina, ca sotia fiului ei Charles, Camilla, ar trebui sa devina regina consoarta atunci cand mostenitorul Coroanei va deveni rege, transmite AFP, potrivit Agerpres . Regina Elisabeta…