Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal la mormantul Ionelei Prodan dupa funeralii. Totul a plecat de la lumanarile puse pe mormantul funarar din granit, extrem de scump. Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a fost inmormantata cu mare fast joi, 19 aprilie , la Cimitirul Bellu din Capitala. Ionela Prodan a incetat din…

- Cimitirul Bellu a fost neincapator azi pentru cei care au cunoscut-o si au pretuit-o pe Ionela Prodan. Azi, in ziua Despartirii, peste o mie de oameni au condus-o pe ultimul drum, chiar de ziua nepoatei sale.

- Cum arata mormantul Ionelei Prodan. Artista de muzica populara a murit luni, 16 aprilie, de cancer pancreatic. Mama Anamariei Prodan a fost depusa marți la Cimitirul Bellu, urmand ca joi, 19 aprilie, sa fie condusa pe ultimul drum. Mormantul cantareței de muzica populara este realizat in totalitate…

- Cand va fi inmormantata Ionela Prodan. Artista de muzica populara va fi depusa marți la Cimitirul Bellu, urmand ca sambata, 21 aprilie mama Anamariei Prodan sa fie condusa pe ultimul drum, potrivit Romania tv. Ionela Prodan va fi depusa marți la Cimitirul Bellu a declarat prietena ei, cantareața de…

- Ce i-a spus Ionela Prodan unei tinere cantarețe de muzica populara. Dan Negru a postat pe contul de socializare un mesaj, in care a facut o dezvaluire mai puțin știuta despre mama Anamariei Prodan, care a murit aseara, 16 aprilie, la varsta de 70 de ani. Ionela Prodan se afla internata in sputal de…

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a murit luni, la spital. Vestea a fost data de Anamaria Prodan, fiica ei. Interpreta de muzica populara s-a stins la 70 de ani, in urma unei pancreatite, la spitalul Elias, fiind &icir...

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Anamaria Prodan și-a scos mama la plimbare, dupa aproape doua saptamani in care medicii i-au facut mai multe investigații. Interpreta de muzica populara se simte mult mai bine, iar acest lucru se vede in cea mai recenta apariție in mediul virtual. „O alta zi perfecta! Imi iubesc mama! Te iubim!”, a…