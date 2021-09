Stiri pe aceeasi tema

- Petrica Cercel s-a stins din viața pe 16 septembrie 2021, dupa o perioada lunga in care a fost internat l-a spital. Artistul a murit in urma complicațiilor provocate de boala Covid-19. Deși ultimele lui clipe de viața au fost dureroase, fanii lui și-l vor aminti intotdeauna pe barbatul cu zambetul pe…

- Ion Caramitru este inmormantat astazi, 10 septembrie, cu onoruri militare. Ce i-a pus familia in sicriu lui Ion Caramitru Marele actor iși va dormi somnul de veci pe aleea Artiștilor din Cimitrul Bellu. Familia și colegii de breasla s-au adunat la Biserica Visarion din Capitala. In plus, marele actor…

- Canoistul Ivan Patzaichin a murit duminica, la varsta de 71 de ani. Sportivul a murit dupa o lunga suferinta. Familia sa a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care anunta ca ”Ivan a plecat si nu se mai intoarce”. De 3 luni, fostul mare sportiv era internat la Spitalul „Elias”, dupa ce a fost…

- Regele Philippe al Belgiei si sotia lui, regina Mathilde, si-au anulat participarile la toate evenimentele publice incepand de joi, dupa ce un membru al familiei regale din aceasta tara a fost testat pozitiv cu COVID-19, informeaza Reuters. Palatul Regal a anuntat intr-un comunicat ca…

- Un cetațean australian a fost batut și rapit de talibani in timp ce incerca sa fuga din Afganistan. Barbatul a fost eliberat dupa rugamințile insistente ale familiei sale și se ascunde in continuare in Kabul, in timp ce soția și fratele sau sunt in Australia, scrie The Guardian. Potrivit unui apropiat…

- Emilio Ballack, fiul fostului mare fotbalist Michael Ballack a decedat in urma unui accident de ATV. Emilio Ballack a murit intr-un tragic accident de ATV, fiind strivit de utilajul de transport. Tragedia a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 02:00, undeva in apropierea unei case…

- Dupa nașterea bebelușului Lili, Prințul Harry și Meghan Markle incearca din rasputeri sa pastreze lucrurile civilizate cu familia regala. Cel puțin așa a dezvaluit un apropiat al familiei. Potrivit acestuia, cei doi s-au angajat sa „pastreze pacea” cu restul familiei. Cei doi vor sa-și consolideze acum,…

- Reprezentantii familiei barbatului din imagine ne-au contactat pentru a face apel la opinia publica in incercarea de a-l gasi. Barbatul, domiciliat in Budila, a lucrat mai multe zile la rand in Maieruș, intr-o gospodarie. In data de 30 aprilie a disparut. Poliția a inceput cercetarile, dar fara rezultat…