- Gigi Becali, tirada la adresa arbitrilor si a jucatorilor sai dupa remiza cu Otelul. Patronul vicecampioanei a avut o reacție halucinanta dupa partida din Cupa Romaniei. Partida dintre Oțelul și FCSB a contat pentru etapa a 2-a a Cupei Romaniei. Meciul de la Galați a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro.…

- Oțelul - FCSB 1-1, in grupele Cupei Romaniei Betano. Vali Moraru, moderatorul emisiunii „Digi Sport Special”, i-a raspuns instant lui Dorinel Munteanu. Antrenorul Oțelului acuzase la flash-interviu ca in emisiuni se vorbește doar de golul anulat lui Dawa. Fundașul camerunez de la FCSB a punctat cu o…

- Dorinel Munteanu a avut prima reactie dupa ce a „deraiat-o” pe CFR Cluj, in etapa a 13-a din Liga 1. Nou-promovata Otelul a reusit sa plece neinvinsa din Gruia. Galatenii au remizat cu fosta campioana a Romaniei, scor 0-0. Cu Dorinel pe banca, Otelul a inregistrat al 9-lea rezultat de egalitate dupa…

- CFR Cluj și Oțelul Galați au incheiat la egalitate ultimul meci al etapei cu numarul 13 din SuperLiga Romaniei, scor 0-0, iar formația antrenata de Dorinel Munteanu a ajuns la 9 remize in actuala stagiune.

- Dorinel Munteanu, antrenorul de la Oțelul, și-a schimbat discursul dupa Romania - Andorra 4-0. A doua zi dupa remiza cu Belarus, 0-0, fostul mare internațional a avut cuvinte dure la adresa naționalei. Victoria la scor cu Andorra și remiza Elveției cu Belarus, scor 3-3, i-au mai „indulcit” discursul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, in Portugalia, ca intre 800 si 900 de romani sunt in Israel multi dintre acestia fiind turisti, iar din informațiile pe care le are domnia sa, ei nu ”ar fi in dificultate dar, cum se spune, situatia este in evolutie si in orice moment poate sa apara ceva…

- Dorinel Munteanu și-a avertizat jucatorii dupa Oțelul – Dinamo 1-0. Tehnicianul a avut un mesaj pentru fotbaliștii legitimați la formația din Galați, la finalul partidei. Oțelul Galați a reușit sa o invinga pe Dinamo cu scorul de 1-0. Singurul gol al partidei a fost semnat de Neluț Roșu, care și-a trimis…

