Dorinel Munteanu a lansat un atac dur la adresa arbitrajului dupa Dinamo – Oțelul 3-3. Antrenorul moldovenilor a fost eliminat in finalul partidei, iar acum a dezvaluit discuția pe care a avut-o cu arbitrii partidei. Partida dintre Dinamo și Oțelul s-a incheiat cu scorul de 3-3. Dupa acest rezultat, oțelarii s-au calificat in sferturile cupei […] The post Dorinel Munteanu, atac dur la adresa arbitrajului dupa Dinamo – Oțelul 3-3: „M-au șicanat constant” appeared first on Antena Sport .