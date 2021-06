Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii din Sebeș s-au intalnit sambata, 26 iunie, pentru a-și alege liderul la nivel local. Alaturi de liberalii din Sebeș s-au aflat și președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, vicepreședintele Marius Hațegan și europarlamentarul Mircea Hava. Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș…

- „Asa cum am promis, au inceput lucrarile la drumul judetean 107 de-a lungul zonei industriale Ciugud.Tronsonul se afla in apropierea Autostrazii A 10 Sebes – Turda si face legatura directa cu DN 1 – varianta de ocolire a Municipiului Alba Iulia. Drumul va fi largit la trei benzi pe acest sector, banda…

- Pana la data de 7 iunie 2021, in județ s-au inregistrat 21331 de persoane confirmate pozitiv, 20526 de persoane vindecate și 689 decese. Duminica, in Alba au fost prelucrate 285 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 219612. In ultimele 24 de ore au fost…

- Timp de 25 de ani, aproximativ aceeași oameni, PD, PDL și PNL, au facut harcea-parcea din tot ceea ce inseamna urbanism și au compromis, astfel, dezvoltarea viitoare a municipiului. Sa fiu foarte clar: fiecare bloc construit intre case, fiecare modificare a regimului de inalțime, fiecare aberație urbanistica,…

- La data de 26 aprilie 2021, in jurul orei 20.35, polițiștii rutieri din Sebeș, in timp ce acționau pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din localitatea Lancram. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Pana la data de 12 aprilie 2021, in județ s-au inregistrat 19555 de persoane confirmate pozitiv, 17700 de persoane vindicate și 547 de decese. Duminica, in Alba au fost prelucrate 358 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 194131. In ultimele 24 de ore…