- Colegiul Medicilor din Dolj a emis certificate de libera practica unor medici cercetați penal pentru omor. Exista și un medic care a primit certificat de libera practica, fiind inapt psihic și fizic sa mai profeseze, conform unor surse. Șeful Colegiului Medicilor Dolj este acuzat de sursele noastre…

- Unele vedete din Romania nu se pot lauda cu o performanța notabila la Bacalaureat, examen care pare ca le-a dat mari batai de cap. Acesta este și cazul unei cunoscute influencerițe, care a fost nevoita sa revina la scoala, pentru a da din nou examenul. A luat nota 3 la Limba și Literatura Romana. Vedeta…

- Dorian Popa este o vedeta cunoscuta de la noi din Romania, dar puțini știu cum și-a inceput cariera artistul și momentele dificile prin care a trecut dupa ce tatal lui a decis sa plece de langa el. Dorian Popa, un tanar cu vise marețe Dorian Popa s-a facut cunoscut prin serialul fenomen ” Pariu cu […]…

- Patronul unui restaurant de lux din Cluj pare complet rupt de realitatea din Romania. Recent, el a anunțat ca va vinde in localul sau cel mai scump burger din lume. Astfel, el va dobori recordul stabilit in SUA, unde intr-un restaurant se vinde un burger cu 6.000 de dolari

- Capitanul echipei nationale, Nicolae Stanciu, a afirmat, duminica, in Elvetia, ca selectionata Romaniei nu are foarte multi jucatori cunoscuti si de aceea calificarea la EURO 2024 conteaza foarte mult pentru tricolori, care au astfel sansa "sa scoata capul in lume".Stanciu a comentat astfel declaratia…

- Simona Halep este aparata de una dintre cele mai cunoscute jucatoare de istoria tenisului. Gabriela Sabatini a acordat un interviu la Roland Garros in care a transmis ca nu ințelege de ce sportiva din Romania nu a fost judecata, deși este suspendata provizoriu de mai bine de opt luni. Gabriela Sabatini,…

- In preznet, tot mai multe persoane iși doresc sa devina cunoscute pe rețelele de socializare, sa bifeze un numar cat mai mare de urmaritori și, implicit, de like-uri la postari. Potrivit unui clasament, in anul 2023, cei mai urmariți romani de pe rețelele sociale sunt Inna, Antonia, Delia și Dorian…

- Dragoș Baciu, un tanar regizor din Alba Iulia iși lanseaza cel mai recent film: ”The Emperor”. Povestea a doi gangsteri spanioli Doi frați din Spania, cu legaturi in lumea interlopa ajung in Romania, țara in care iși vor incheia ultimele socoteli cu viața, dar mai ales cu afacerile. Este povestea filmului…