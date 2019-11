Dorian Popa, live pe Facebook din faţa casei lui Dincă. Artistul, şocat de ce a găsit: Arată mult mai terifiant în realitate VIDEO "Johnule, noi nu cautam senzationalul, nu cautam de fapt si de drept absolut nimic, doar am vrut sa vin aici sa simt energia, sa vad si eu unde a putut trai acest monstru Johnule. In aceeasi ordine de idei va spun sincer ca voiam sa vad daca exista banda care delimiteaza zona, daca totul e facut asa cum trebuie si intr-adevar este totul asa cum trebuie. Senzational! Arata mult mai terifiant in realitate decat ce am vazut la televizor Johnule.Am facut o cruce si eu si nu stiu, se spun atat de multe incat nu stiu ce sa cred. Nu stim nici unii dintre noi ce sa credem, insa speram ca sufletele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Caracal este aruncat din nou in aer de ultimele informatii cu privire Alexandra Maceșanu, adolescenta de 15 ani pe care Gheorghe Dinca a marturisit ca a ucis-o! Ultimele date arata ca fata ar fi fost traficata printr-o rețea de proxeneți din Bari și acum s-ar afla pe mainile unor arabi.…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei de 15 ani, despre care Gheorghe Dinca a spus ca a ucis-o și incendiat-o in locuința sa din Caracal, a declarat, marți, ca familia va depune o lista cu martori care sa fie audiați și confruntați. Cumpanașu cere reaudierea, reținerea și arestarea familiei Dinca.Citește…

- Raul Patrașcu, membru PNL, anunța la sfarșitul lunii trecute ca a facut o sesizare la Comisia Europeana, dupa ce operatorul 112 nu a putut-o localiza pe Alexandra, minora ucisa cu sange rece de Gheorghe Dinca. Fostul consilier de stat anunța pe Facebook ca a primit un raspuns oficial de la Comisia…

- Rastunare de situație in cazul de la Caracal! Doi dintre vecinii lui Gheorghe Dinca au recunoscut, la audieri, ca in ziua de 24 iulie, in jurul orei 10:00, cand monstrul din Caracal a ajuns acasa cu mașina in care se afla Alexandra Maceșanu, ca au fost la el in curte. Este vorba despre cei doi vecini…

- Gheorghe Dinca șocheaza cu fiecare ora care trece, dupa ce crimele din casa lui de la Caracal au ieșit la iveala. Monstrul ar fi declarat, potrivit Romania TV, ca "in sac e fata din luna mai".Marturisirea criminalului ii duce cu gandul pe anchetatori la un scenariu sumbru. Și anume ca Dinca…

- ”Am primit amenințari de mai multe feluri, toate mijloacele de intimidare și discreditare a mea și a familiei mele. Amenințari de la grupari, persoane pe care nu le cunosc, insa nu m-au speriat aceste amenințari. Mai mult, in acest moment cred ca se lucreaza la cedarea mea psihica prin tot felul…