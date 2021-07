Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa este un artist urmarit pe Instagram, Facebook și YouTube. El a adunat peste cinci milioane de fani pe rețelele de socializare și numai o postare pe oricare dintre conturi costa cat o mașina noua. Cați bani caștiga Dorian Popa pentru un singur click pe instagram Dorian Popa s-a facut cunoscut…

- CHIȘINAU, 7 iun - Sputnik. Președintele țarii a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Iurie Sadovnic, care a decedat astazi, 8 iunie. Pe pagina sa de Facebook, șeful statului spune despre interpret ca a reușit sa transforme in melodii de neuitat cele mai frumoase versuri ale poeților autohtoni. …

- Luminița Popa, mama lui Dorian Popa, a fost operata in urma cu doua zile, iar acum femeia a marturisit pe YouTube cum se simte dupa intervenție. Acestea i-a fost gasita o piatra d 14 mm care a coborat spre ureter și care ii crea un disconfort uriaș.

- Dorian Popa a vorbit public despre problemele de sanatate cu care se confrunta acum mama lui. Cantarețul incearca sa o programeze pe aceasta la cei mai buni specialiști pentru a evita o intervenție chirurgicala. O alinta Mamișor pe cea care i-a dat viața și e preocupat pentru starea ei de sanatate.…

- Razer a anunțat ca va susține in premiera o prezentare (Razer Keynote) in cadrul E3 2021. Razer va fi printre companiile care deschid evenimentul mult așteptat, prezentarea avand loc luni, 15 iunie, de la ora 1 AM (ora Romaniei). CEO-ul și co-fondatorul Razer, Min-Liang Tan, va dezvalui o serie de echipamente…

- Frica de reacții adverse, lipsa de incredere in vaccinuri sau nivelul scazut de educație științifica și gandire critica din societatea romaneasca sunt printre principalele motive pentru care unii romani refuza sa se vaccineze impotriva Covid, afirma sociologul Dan Petre intr-un interviu pentru G4Media.Studiilor…

- Ieromonahul Irodion Grosu, grav ranit in explozia ce a avut loc pe 6 mai la manastirea „Sfantul Gheorghe“ de langa Tichilești, județul Constanța, a decedat. Acesta, impreuna cu un alt calugar au fost transportați la un spital din Frankfurt cu o aeronava militara pentru ingrijiri medicale de specialitate.…