Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean turc a fost prins de polițiștii de frontiera la Punctul de Trecere Calafat, județul Dolj, in timp ce conducea camionul fiind sub influența drogurilor, iar in cabina a fost gasit canabis.

- Polițiștii din Lugoj au depistat duminica, in jurul orei 17:50, un tanar, in varsta de 22 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ștrandului, din municipiu. „In urma verificarilor efectuate de catre polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, tanarul nu poseda…

- Clemența a instanței in cazul polițistului din Adjud prins drogat la volanul autospecialei MAI in august anul trecut, sentința pe fond in dosarul acestuia fiind de amanare a aplicarii pedepsei. Scuza agentului de poliție a fost aceea ca trasese cateva fumuri din țigari cu cannabis in concediu, explicație…

- Un șofer din Timișoara a strans o colecție impresionanta de abateri „dintr-o lovitura”, cand ce a fost oprit de polițiști in miez de noapte, in weekendul trecut. „In data de 2 septembrie, in jurul orei 00:20, polițiștii Secției 4 Timișoara, au oprit pe Calea Circumvalațiunii un autovehicul condus de…

- Un șofer din Timișoara a strans o colecție impresionanta de abateri „dintr-o lovitura”, cand ce a fost oprit de polițiști in miez de noapte, in weekendul trecut. „In data de 2 septembrie, in jurul orei 00:20, polițiștii Secției 4 Timișoara, au oprit pe Calea Circumvalațiunii un autovehicul condus de…

- Autorul tragicului accident de sambata dimineața, din 2 Mai, in urma caruia au fost uciși doi tineri, iar alți trei au fost raniți, este un barbat de 19 ani care conducea un Mercedes decapotabil, cu numere de București. Tanarul a fugit de la fața locului, dar a fost prins la Vama Veche. Era drogat.

- Un alt conducator auto, tanar, prins drogat la volan. In noaptea de 1 spre 2 august, in jurul orei 2:30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Campulung au oprit un tanar in varsta de 19 ani, din Schitu-Golești, care conducea un autoturism pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Campulung. Potrivit…