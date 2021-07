Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Italiei s-a calificat in finala EURO 2020, dupa ce a invins, scor 4-2, dupa lovituri de departajare, pe stadionul „Wembley” din Londra, in prima semifinala, selectionata Spaniei. Dupa 120 de minute, scorul a fost egal, 1-1 (0-0, 1-1). Italia a deschis scorul in minutul 60, prin…

- Italia merge „ceas” la acest Campionat European. Formația antrenata de Roberto Mancini s-a calificat in semifinalele competiției, unde va intalni rivala Spania. Parcursul bun al italienilor a fost remarcat și de Walter Zenga, fost mare portar al Squadrei Azzurra. Italia - Spania se joaca marți, de la…

- Italia a reușit calificarea in sferturile de finala ale Euro 2020 dupa meciul cu Austria, 0-0, 2-1 d.prel. Meciul a oferit un moment superb cu selecționerul Mancini și Gianluca Vialli, ambii aflați la 65 de ani. Foștii colegi de la Sampdoria, acum colaboratori amandoi la naționala Squadrei Azzurra…

- Antrenorul Adrian Mutu a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca multa lume a crezut ca a gresit intentionat la penalty-ul ratat in meciul Italia - Romania (scor 1-1) de la EURO 2008, dar a precizat ca si-a dorit foarte mult sa marcheze si sa elimine Italia, tara in al carei campionat juca la…

- Concursul nu a facut decat sa scoata la suprafața starea „inspaimantatoare” a toaletelor din scolile rusești. Brandul de produse de curațare Domestos a anunțat caștigatorii concursului pentru cele mai proaste toalete din Rusia. Reacțiile pe social media au fost extrem critice in timp ce au aparut zeci…

- David De Gea (30 de ani), goalkeeper-ul celor de la Manchester United, nu va uita prea curand finala Europa League cu Villarreal, pierduta de „diavoli” la loteria penalty-urilor (1-1, 10-11 d. pen). Portarul naționalei Spaniei nu a parat nici macar una dintre cele 11 lovituri de la punctul cu var ale…

- Nunta unor tineri indieni a devenit cunoscuta in toata lumea pentru ideea nastrușnica pe care au pus-o in aplicare ca sa aiba toți invitații doriți alaturi de ei. Cuplu indian a inchiriat un avion pentru a se casatori printre nori in fata a 161 de invitati, incalcand astfel restrictiile anti-COVID-19,…

- Dinamo a fost invinsa de UTA, scor 0-1. Deian Sorescu (23 de ani) a ratat un penalty și se considera vinovat pentru eșec. Toate detaliile despre Dinamo - UTA 0-1, AICI! Sorescu a obținut o lovitura de pedeapsa in minutul 36, la acțiunea care a urmat golului marcat de UTA. Tot el și-a asumat executarea…