La aproximativ doua luni si jumatate de la recunoasterea lor de catre Rusia, autoproclamatele republici populare din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, si-au numit ambasadori la Moscova, transmite sambata dpa, preluata de Agerpres. Separatistii pro-rusi din Donetk au anuntat ca interesele lor la Moscova vor fi reprezentate in viitor de politiciana Olga Makeieva. Autoproclamata republica separatista Lugansk il trimite in capitala Rusiei pe fostul jurnalist Rodion Mirosnik, care a lucrat cu ani in urma pentru presedintele ucrainean Viktor Ianukovici. La trei zile dupa ce a recunoscut republicile…