- LA LOT… Dupa Lorena Ostase (pivot, Rapid București), care evolueaza in aceasta perioada cu naționala Romaniei la Campionatul Mondial de handbal feminin, Vasluiul mai da o jucatoare la loturile naționale. Este vorba despre Cristina Irimia, convocata la lotul de tineret. Echipa naționala de tineret a…

- Echipa „Doneaza sange, fii erou!” Cluj-Napoca, membra a organizației studențești din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, organizeaza in perioada 4-15 decembrie o campanie de donare de sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Cluj, aflat pe strada Nicolae Balcescu nr 18.Cei…

- VERIFICARI… In ultima perioada, inspectorii de munca din cadrul ITM Vaslui au fost parte din campania naționala de verificarea a angajatorilor din domeniul constrtucțiilor. Verificarile au avut in vedere respectarea cerințelor minime de securitate și sanatate in domeniul muncii. De asemenea, campania…

- PERFORMANȚA… Echipa de rugby 7s a CSȘ – Liceul „Ioan Popescu” Barlad a devenit vicecampioana naționala la rugby 7s – Junioare. Rugbistele din Barlad s-au clasat pe locul trei in ultima etapa a sezonului, desfașurata la Baicoi, județul Prahova. Prima participare a echipei CSȘ – Liceul „Ioan Popescu”…

