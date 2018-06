Donald Trump va vizita Phenianul 'la momentul potrivit'

Presedintele american Donald Trump a afirmat marti, dupa summitul istoric din Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, ca doreste sa viziteze "la momentul potrivit" capitala nord-coreeana si sa-l invite pe Kim la Washington, pentru a oficializa apropierea relatiilor, relateaza AFP, dpa si Reuters. In conferinta de presa pe care a organizat-o dupa summit, Trump a tinut sa precizeze ca "unele lucruri care au fost convenite nu au fost reflectate in documentul comun" semnat la intalnire. Pe de alta parte, presedintele american a respins sugestia unui reporter in sensul ca a cedat prea mult in…