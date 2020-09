Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca palestinienii se vor alatura în cele din urma unui acord de pace cu Israelul, argumentând ca sustinatorii lor politici si financiari din Golf merg înainte cu stabilirea de legaturi cu statul evreu, relateaza agenția DPA, preluata…

- Inca o reconciliere in Orientul Mijlociu. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri ca Bahrainul si Israelul isi normalizeaza relatiile, la o luna dupa acordul semnat intre Israel si Emiratele Arabe Unite.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca Bahreinul si Israelul isi vor normaliza relatiile, la o luna dupa acordul istoric intre Israel si Emiratele Arabe Unite, relateaza AFP. Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain…

- Autoritatea Nationala Palestiniana, condusa de Mahmoud Abbas, a calificat joi seara drept „tradare” a cauzei palestiniene acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) si a cerut o „reuniune de urgenta” a Ligii Arabe pentru denunta acest acord,…

- Israelul si Emiratele Arabe Unite (EAU) au semnat, sub egida Statelor Unite, ''un acord de pace istoric'' si vor stabili relatii diplomatice, au anuntat joi pe Twitter presedintele american Donald Trump și printul Sheikh Mohammed Bin Zayed.

