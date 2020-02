Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rouhani le-a cerut compatriotilor sai sa nu permita ca politica omologului sau american Donald Trump de 'presiune maxima' asupra Teheranului sa afecteze unitatea natiunii, inaintea alegerilor parlamentare din februarie, transmite luni Reuters. Conducatorii…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca accidentul aviatic de miercuri din Iran este posibil sa fi fost "o greseala", adaugand ca a avut un sentiment teribil privind aparatul de zbor in cauza, relateaza Reuters. "Este posibil ca cineva sa fi facut o greseala", le-a spus reporterilor Donald…

- Sancțiunile ”imediate” împotriva Teheranului, promise miercuri de președintele american Donald Trump, dupa atacurile iraniene asupra bazelor militare utilizare de americani în Irak, sunt deja în vigoare, a anunțat liderul de la Casa Alba, scrie AFP. ”Este deja…

- Iranul a anuntat duminica o noua diminuare a angajamentelor asumate prin acordul nuclear international incheiat in 2015, renuntand si la ultima restrictie din acest acord pe care inca o mai respecta, informeaza agentiile Reuters si DPA, citate de Agerpres. Iranul isi va continua programul nuclear fara…

- Ayatollahul iranian Ali Khamenei l-a numit pe Esmail Qaani drept nou lider al Fortei Al-Qods dupa uciderea comandantului acesteia, generalul Qassem Soleimani, vineri, pe un aeroport din Bagdad, informeaza Reuters si AFP. „Dupa martiriul gloriosului general Qassem Soleimani, il numesc pe generalul de…

- Presedintele american, Donald Trump, a multumit Iranului pentru 'o negociere foarte corecta' in cazul schimbului de detinuti intervenit sambata intre cele doua tari inamice, relateaza AFP, Reuters.'Multumesc, Iran, pentru o negociere foarte corecta. Vedeti, putem face o intelegere impreuna!',…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca ia in calcul "serios" sa depuna marturie in cadrul anchetei pentru destituirea sa care il vizeaza in Camera Reprezentantilor, dupa cum i-a cerut presedinta camerei inferioare a Congresului, democrata Nancy Pelosi, relateaza AFP si Reuters.…