Donald Trump și-a condus fata cea mica la altar. Tiffany s-a casatorit sambata, cu miliardarului Michael Boulos, la reședința fostului președinte din Florida, Mar-a-Lago. Tiffany, in varsta de 29 de ani, a aratat ca o adevarata prințesa intr-o rochie alba cu aplicații stralucitoare, semnata Elie Saab, parul ondulat și cercei cu diamante. Nunta a avut […] The post Donald Trump, socru mic in toiul alegerilor din SUA! Fiica sa cea mica s-a maritat. Cine e ginerele fostului președinte american first appeared on Ziarul National .