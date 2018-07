Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump și soția sa, Melania, au ajuns joi, dupa summitul NATO, la Londra. Acolo, președintele Statelor Unite ale Americii va avea o intalnire cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și premierul Theresa May.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si-a inceput joi prima sa vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, marcata de doua evenimente importante: intalnirea cu premierul britanic, Theresa May, si primirea sa de catre regina Elisabeta a II-a la castelul Windsor.

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu premierul britanic Theresa May si regina Elisabeta a II-a in cursul vizitei sale oficiale, saptamana viitoare, in Regatul Unit, a anuntat vineri Downing Street, insa el va evita Londra, unde-l asteapta manifestatii, relateaza AFP, informeaza news.ro.”Vizita…

- Președintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a saptamana viitoare, in cadrul vizitei sale in Marea Britanie, in pofida disputelor diplomatice in care au fost implicați mai mulți oficiali britanici, inclusiv premierul și primarul Londrei, relateaza agenția Reuters, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa, preia Agerpres.Trump…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa. Trump urmeaza…

- Presedintele american Donald Trump a semnat miercuri un decret care pune capat despartirii familiilor de migranti care au trecut ilegal frontiera cu Mexicul, relateaza AFP conform News.ro . ”Acest lucru este deosebit de important pentru mine (…). Noua nu ne place sa vedem familii despartite”, a declarat…