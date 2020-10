Stiri pe aceeasi tema

- Șoc la Casa Alba! Președintele american Donald Trump și partenera lui de viața, Melania, au fost testați pozitiv pentru COVID-19! Cei doi au intrat in carantina! Care este starea lor de sanatate?

