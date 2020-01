Stiri pe aceeasi tema

- Cu ochii pe scrutinul din noiembrie, Donald Trump a participat vineri la Washington la marea reuniune anuala a militanților anti-avort, denunțând pozițiile "radicale" ale adversarilor sai democrați în privința acestui subiect care divizeaza Statele Unite, scrie AFP."Este…

- Casa Alba a anuntat ca președintele Donald Trump va deveni primul președinte care va participa la adunarea anuala anti-avort din Washington, numita March for Life. Trump a facut o prioritate ca toti conservatorii sociali sa imbratiseze o atitudine corecta in problema avortului. In anii trecuți, el i-a…

- Donald Trump a dat asigurari vineri ca armata chineza nu a intervenit pentru a reprima manifestatiile pro-democratie in teritoriul semiautonom Hong Kong doar pentru ca el i-a cerut acest lucru omologului sau chinez, relateaza AFP. "Fara mine, Hong Kong-ul ar fost spulberat in 14 minute.…

- Congresul american a adoptat miercuri cu o majoritate zdrobitoare o rezolutie in sprijinul "drepturilor omului si democratiei" in Hong Kong in fata Beijingului, amenintand sa suspende statutul economic special acordat de Washington fostei colonii britanice, relateaza AFP. Textul trebuie…