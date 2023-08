Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump s-a prezentat joi la inchisoarea din comitatul Fulton, din Atlanta pentru a se conforma ca inculpat rigorilor legale ce decurg din acuzatiile care i se aduc in legatura cu efortul sau de a anula pierderea alegerilor din 2020 in statul Georgia. Acesta este cel de-al patrulea dosar penal…

- Donald Trump s-a prezentat joi la inchisoarea din comitatul Fulton, din Atlanta pentru a se conforma ca inculpat rigorilor legale ce decurg din acuzatiile care i se aduc in legatura cu efortul sau de a anula pierderea alegerilor din 2020 in statul Georgia. Acesta este cel de-al patrulea dosar penal…

- Donald Trump s-a prezentat joi la inchisoarea din comitatul Fulton, din Atlanta pentru a se conforma ca inculpat rigorilor legale ce decurg din acuzatiile care i se aduc in legatura cu efortul sau de a anula pierderea alegerilor din 2020 in statul Georgia, acesta fiind cel de-al patrulea dosar penal…

- Fostul sef de cabinet al Casei Albe, Mark Meadows, s-a predat joi la inchisoarea din comitatul Fulton, acolo unde este așteptat și Trump. Meadows este inculpat pentru presupusul sau rol in schema de anulare a rezultatelor alegerilor prezidentiale din 2020 in acest stat, același dosar in care este inculpat…

- Donald Trump urmeaza sa se prezinte joi la o inchisoare din Atlanta, dupa cum a anunțat chiar el pe X. Fostul președinte este acuzat in al patrulea dosar penal ca a participat la anularea pierderii alegerilor din 2020 in statul Georgia.

- Fostul presedinte al SUA, Donald Trump, se va prezenta joi seara la o inchisoare din Atlanta pentru a se conforma ca inculpat in dosarul referitor la alegerile din 2020. Lui Trump i se vor lua amprentele si va fi fotografiat. Fostul presedinte republican se confrunta in Georgia cu 13 capete de acuzare,…

- Donald Trump urmeaza sa se prezinte joi la o inchisoare din Atlanta, dupa cum a anunțat chiar el pe X. Fostul președinte este acuzat in al patrulea dosar penal ca a participat la anularea pierderii alegerilor din 2020 in statul Georgia. Cu doar cateva ore inainte, Donald Trump l-a inlocuit pe principalul…

- Procuratura din statul Georgia intenționeaza sa recomande ca procesul pe fond al cazului de amestec in alegerile fostului președinte american Donald Trump sa inceapa in cel mult șase luni, adica pina la sfirșitul lunii ianuarie 2024. Acest lucru a fost declarat in cadrul unei conferințe de presa de…