Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a fost testat negativ pentru Covid-19, joi, inainte de dezbaterea prezidentiala finala cu democratul Joe Biden, a declarat seful sau de personal, Mark Meadows, transmite Reuters, potrivit news.ro.Trump a fost spitalizat dupa ce a fost diagnosticat cu noul…

- Dr. Sean Conley a declarat ca președintele a raspuns „extrem de bine" la medicamente, iar starea sa de sanatate „a ramas stabila". Ulterior, Donald Trump a afirmat ca vineri va efectua probabil un nou test Covid, iar in acest weekend spera sa organizeze un miting. In ciuda faptului ca s-a…

- Alti doi angajati ai Casei Albe au fost testati pozitiv la COVID-19, potrivit unor informatii aparute marti in presa, la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a revenit la Casa Alba dupa externarea din spital unde a primit tratament pentru noul coronavirus, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Kayleigh McEnany, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a spus astazi ca a fost testata pozitiv cu coronavirus. Aceasta a adaugat ca va intra in carantina, potrivit Reuters. „Dupa ce am fost testata negativ in mod sistematic pentru Covid-19, in fiecare zi dupa ziua de joi, am fost testata pozitiv pentru…

- Starea de sanatate a presedintelui SUA, Donald Trump, infectat cu noul coronavirus, a fost vineri mai grava decat oficialii de la Washington au dezvaluit public, a recunoscut Mark Meadows, seful Cancelariei Presedintiei Statelor Unite, potrivit Reuters, citata de Mediafax.

- Președintele SUA Donald Trump și-a facut testul pentru Covid-19, dupa ce unul dintre principalii sai consilieri, Hope Hicks, a fost diagnosticat cu coronavirus. Rezultatul a ieșit pozitiv! Este o mare lovitura pentru șeful de la Casa Alba, care se afla in plina campanie electorala pentru un nou mandat. Donald…

- Negocierile dintre Casa Alba si Congres referitoare la cele mai bune modalitati de a-i ajuta pe americani sa suporte impactul urias al crizei de sanatate si economice au esuat in aceast saptamana. Peste 160.000 de americani au murit din cauza Covid-19. Trump a spus ca decretele vor aloca somerilor o…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca este posibil ca SUA sa dispuna de un vaccin impotriva noului coronavirus inainte de alegerile prezidentiale programate pe 3 noiembrie, o previziune mult mai optimista fata de calendarul avansat anterior de proprii consilieri de la Casa Alba din domeniul…