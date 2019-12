Stiri pe aceeasi tema

- Democratii au retinut marti doua capete de acuzare impotriva presedintelui republican Donald Trump in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului, transmite AFP. Daca aceste capete de acuzare vor fi validate…

- In cazul in care cele doua capete de acuzare sunt adoptate in sesiune plenara, saptamana viitoare, Donald Trump urmeaza sa devina al treilea presedinte din istoria Statelor Unite inculpat in Camera Reprezentantilor, majoritar democrata. Insa este putin probabil ca locatarul Casei Albe sa fie…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a cerut joi oficial Congresului sa redacteze actul de acuzare in cadrul procedurii de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump. La scurt timp, Casa Alba a anuntat ca asteapta un "proces corect" impotriva presedintelui,…

- Roger Stone, un vechi apropiat si confident al presedintelui Donald Trump, a fost gasit vinovat vineri de sapte capete de acuzare cu privire la mintirea Congresului, obstructionarea justitiei si influentarea martorilor, de catre un juriu, la un tribunal federal de la Washington, relateaza CNBC.

- Parlamentarii democrați spera sa finalizeze ancheta ce îl vizeaza pe Donald Trump pâna la sfârșitul anului și dezvaluie doua articole pentru pentru punerea sub acuzare a presedintelui - abuzul de putere și obstrucționarea justitiei, au declarat mai mult parlamentari și consilieri pentru…

- Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a anunțat lansarea unei investigații parlamentare care ar putea duce la destituirea președintelui Donald Trump. Donald Trump este acuzat ca a facut...