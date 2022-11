Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 va fi unul plin de surprize pentru electoratul american, in contextul alegerilor pentru Casa Alba. Dupa ce Donald Trump a anunțat ca se va inscrie, din nou, in cursa, inca un candidat „surpriza” a confirmat, Kanye West, potrivit click.ro. Rapperul american Kanye West, cunoscut sub numele de…

- Fostul președinte al Americii, Donald Trump vrea sa fie din nou Șeful Statului american. Așadar, acesta și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2024. Astfel, Donald Trump intra in cursa pentru Casa Alba. Fostul președinte vrea sa devina, in acest fel, al doilea presedinte american…

- Donald Trump a fost socru mic in acest weekend. Fiica fostului președinte american a spus „da”, casatorindu-se cu alesul inimii sale. Unde a avut loc nunta, dar și cum a aratat Tiffany in rochia de mireasa.

- Donald Trump e pregatit sa revina la Casa Alba. Miliardarul vrea un nou mandat de președinte al SUA și a dat de ințeles ca, in 2024, va candida din nou. Mai mult, potrivit sondajelor de opinie, majoritatea locuitorilor ar vota cu republicanii, reprezentați de fostul lider american.

- Fostul presedinte american Donald Trump a dat de ințeles, din nou, ca "probabil" va candida in scrutinul prezidential din 2024, dar Liz Cheney, un politician republican care il contesta pe fostul lider de la Casa Alba, avertizeaza ca Partidul Republican r

- Documentele confiscate in august de la resedinta din Florida a fostului presedinte Donald Trump contin informatii extrem de sensibile despre Iran si China care ar fi putut dezvalui metode de spionaj ale SUA, conform unui articol publicat vineri de Washington Post si citat de AFP. Unul din documentele…

- Departamentul de Justiție al SUA a cerut vineri unei curți federale de apel sa-i permita sa reia examinarea materialelor clasificate confiscate in timpul unei percheziții efectuate de FBI la proprietatea din Florida a fostului președinte Donald Trump. Departamentul de Justiție al SUA a facut apel vineri…