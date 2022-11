Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, susține ca Donald Trump nu se va prezenta la audierile din Congres, legate de asaltul Capitoliului, asta pentru ca nu este ”suficient de barbat”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- 33% dintre americani l-ar realege pe Joe Biden daca alegerile prezidențiale ar fi acum, 36% in ianuarie și 62% respingand politicile economice ale președintelui, potrivit unui sondaj publicat duminica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fostul presedinte american Donald Trump a denuntat joi un "fiasco total" al comisiei parlamentare de ancheta privind atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, care il va chema la audieri pentru a-l interoga cu privire la rolul sau in evenimente, transmite AFP preluat de agerpres. Fii la…

- Influentul senator republican Lindsey Graham a prezentat marti un proiect de lege care ar interzice avortul pe intreg teritoriul Statelor Unite dupa 15 saptamani de sarcina, care a starnit proteste imediate din partea taberei presedintelui Joe Biden, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Fostul presedinte american Donald Trump le-a spus in repetate randuri consilierilor in zilele ce au urmat infrangerii sale la scrutinul prezidential din 2020 ca va ramane la Casa Alba, in loc sa paraseasca resedinta oficiala pentru a permite accesul presedintelui ales Joe Biden. Fii la curent…

- Fostul presedinte al SUA Donald Trump "reprezinta un extremism care ameninta chiar bazele Republicii noastre", a afirmat joi, in cadrul unui discurs televizat, presedintele american Joe Biden, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele american Joe Biden, care s-a angajat cu hotarare in campania pentru alegerile legislative de la jumatatea mandatului din noiembrie, i-a atacat marti pe republicanii fideli liderului Donald Trump intr-o deplasare in Pennsylvania dedicata problemelor de securitate, informeaza miercuri…

- Președintele american Joe Biden intenționeaza sa iși anunțe intenția de a candida pentru un al doilea mandat dupa alegerile de la jumatatea mandatului in Congres, care vor avea loc in noiembrie, noteaza Bloomberg, citand numeroase surse apropiate liderului american. Fii la curent cu cele mai…