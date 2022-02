Donald Trump, fostul președinte al SUA, lauda strategia lui Vladimir Putin in Ucraina. Trump susține ca știa chiar de la Putin ca acesta „dorea de mult timp” Ucraina. Donald Trump a facut aceste dezvaluiri in cadrul emisiunii radiofonice „Clay Travis and Buck Sexton Show”, citata de TVR. Urmarește Romania Libera pe Facebook și Google News ! The post Donald Trump lauda strategia lui Putin și susține ca acesta dorea de mult Ucraina appeared first on Romania Libera .