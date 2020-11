Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, Președintele in funcție al Americii, a anunțat luni seara ca l-a demis pe Mark Esper, Ministrul Apararii, pe care l-a inlocuit cu Christopher C. Miller, Directorul Centrului National de Contraterorism.

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat, luni dupa-amiaza, demiterea secretarului Apararii, Mark Esper, precizand ca succesorul acestuia va fi Christopher C. Miller, in prezent...

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a anuntat luni ca l-a demis pe ministrul apararii, Mark Esper, transmit Reuters si AFP.'Mark Esper este demis', a scris Trump pe Twitter. 'Sunt incantat sa anunt ca Christopher C. Miller, foarte respectatul Director al Centrului National…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a anuntat luni ca l-a demis pe ministrul apararii, Mark Esper. 'Mark Esper este demis', a scris Trump pe Twitter. 'Sunt incantat sa anunt ca Christopher C. Miller, foarte respectatul Director al Centrului National de Contraterorism (confirmat unanim…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a anuntat luni ca l-a demis pe ministrul apararii, Mark Esper, transmit Reuters si AFP. 'Mark Esper este demis', a scris Trump pe Twitter. ...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.—…

- Seful Pentagonului, Mark Esper, va efectua in aceasta saptamana un turneu in nordul Africii pentru a reafirma angajamentul Statelor Unite in regiune si a intari cooperarea cu Algeria, unde va fi primul secretar american al apararii care viziteaza aceasta tara dupa aproape 15 ani, noteaza AFP.…

- Președintele american Donald Trump a anunțat luni ca își va prezenta nominalizarea pentru Curtea Suprema a Statelor Unite pâna la sfârșitul saptamânii, transmit AFP și CNN.„O sa anunț vineri sau sâmbata și va începe munca. Dar sa speram ca nu va fi foarte…

- Presedintele in exercitiu american Donald Trump, care candideaza pentru al doilea mandat la alegerile prezidentiale din noiembrie in SUA, a discutat in privat cu consilieri ai sai despre posibilitatea inlocuirii actualului ministru al apararii Mark Esper dupa alegerile din toamna, in urma unui numar…