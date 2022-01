Stiri pe aceeasi tema

- Procuroarea statului New York care investigheaza o posibila evaziune fiscala din partea Trump Organization doreste sa îi audieze pe fostul presedinte Donald Trump si pe copiii sai Ivanka si Donald Junior, transmite AFP, citat[ de Agerpres. Potrivit unui document al Curtii Supreme a statului New…

- In urma cu aproximativ o luna se producea un grav accident aviatic la Milano. Avionul care era pilotat de miliardarul roman pe nume Dan Petrescu s-a prabușit. Informația care schimba tot in ancheta morții miliardarului Dan Petrescu In urma accidentului aviatic de la Milano, toate persoanele aflate la…

- Comisia pentru Reforma si Supraveghere din Camera Reprezentantilor a afirmat ca documente obtinute recent ridica intrebari ”tulburatoare” legate de Trump International Hotel, o cladire istorica pe care Trump Organization o inchiriaza de la guvernul federal si care este un loc preferat de intalnire pentru…