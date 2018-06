Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a luat pozitie, luni, fata de criza politica din Germania, afirmand ca poporul german se ridica impotriva cancelarului federal Angela Merkel in problema migratiei, informeaza dpa si AFP. "Oamenii din Germania se intorc impotriva conducerii lor, in timp…

- Summit-ul G7 s-a dus dracului cand la aceeasi masa s-au asezat Donald Trump si Angela Merkel. Presedintele SUA si-a reafirmat pozitia: America este pregatita sa pedepseasca Europa! In replica, cancelarul Germaniei anunta ca masurile de retorsiune sunt pregatite, iar partenerii de peste Ocean vor pierde…

- Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comuncatul final al summitului care a durat doua zile la Malbaie (Quebec, in estul Canadei), in ciuda compromisului privind comertul. Presedintele american si delegatia sa au aprobat totusi acest document in 28 de puncte penibil negociat de "Grupul…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei i-a avertizat, luni, pe europeni ca tara sa nu va continua sa isi limiteze programul nuclear, in timp ce e supusa unor sanctiuni economice. "Anumite tari europene (spun ca ca se asteapta) ca poporul iranian sa tolereze sanctiuni (...), sa-si abandoneze activitatile…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei i-a avertizat luni pe europeni sa nu ”viseze” ca tara sa ar putea sa continue sa-si limiteze programul nuclear si sa fie supusa unor sanctiuni economice, relateaza AFP. ”Anumite tari europene (spun ca ca se asteapta) ca poporul iranian sa tolereze sanctiuni (…), sa-si…

- "Fac apel la Uniunea Europeana, in special la Franta, Marea Britanie si Germania, sa adopte o pozitie clara pentru a asigura interesele Iranului in conformitate cu acordul. Ar trebui sa fie clar definite si garantate", a declarat presedintele iranian, adaugand ca acest lucru va ajuta la mentinerea…

- Cancelarul german, Angela Merkel, se întâlneste astazi, 27 aprilie, la Washington cu presedintele american, Donald Trump. Una dintre cele mai importante teme care vor fi discutate priveste posibila retragere americana din acordul nuclear cu Iranul. Ca si Franta, Germania…

- Presedintele american, Donald Trump, si premierul britanic, Theresa May, au discutat telefonic, joi, si au convenit asupra necesitatii unui raspuns international pentru descurajarea folosirii armelor chimice de catre regimul sirian condus de Bashar al-Assad. Potrivit unui comunicat al Cabinetului…