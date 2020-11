Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa-l gratieze pe fostul sau consilier in probleme de securitate nationala Michael Flynn, care a pledat vinovat in 2017 pentru ca a mintit FBI cu privire la contactele sale cu un diplomat rus, au anuntat marti mass-media americane, informeaza miercuri…

- Președintele SUA, Donald Trump, care înca nu a recunoscut victoria rivalului sau Joe Biden, a declarat vineri ca are în vedere participarea la mitingul organizat de susținatorii sai sâmbata la Washington pentru a-i arata sprijinul, potrivit AFP."Este încurajator sa vad…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…

- Președintele SUA, Donald Trump, ar intenționa sa mai faca și alte destituiri, dupa ce ieri l-a schimbat pe ministrul apararii, Mark Esper, susține agenția Axios, citand surse de la Casa Alba. Urmatoarii care și-ar putea pierde funcțiile ar fi directoarea CIA, Gina Haspel și șeful FBI, Cristopher Wray.

- Donald Trump, inca președintele in funcție al Statelor Unite, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in anul 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com, noteaza Digi 24. Sub protecția anonimatului,…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in anul 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com. In 2024, Trump ar avea 78 de ani, varsta pe care o va implini…

- Iulian Fota, fost consilier prezidential pentru securitate nationala și director al Institutului Diplomatic Roman, crede ca victoria lui Joe Biden este buna pentru Romania. El il descrie pe Joe Biden drept un om care respecta instituțiile și oamenii care le reprezinta, in total contrast cu Donald Trump.…